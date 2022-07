O potencial efeito dominó do conflito na Ucrânia nos Balcãs Ocidentais

Algumas semanas depois de ter regressado da Ucrânia, uma vez que a maioria dos meios de comunicação social estrangeiros tinham reduzido a sua presença no país devastado pela guerra, foi-me pedido que investigasse as especulações da comunidade internacional sobre o potencial efeito dominó do conflito.

Os receios tinham aumentado principalmente que a violência interétnica pudesse alastrar nos Balcãs Ocidentais, a começar pela Bósnia e Herzegovina. Preocupações alimentadas por repetidas reivindicações da liderança política da entidade sérvia do país de se separar das instituições do Estado.

Ao aterrar em Sarajevo, a capital do país, familiarizei-me com a ideia de voltar a encontrar comunidades que tinha visto passar por muitas mudanças e desafios durante as minhas reportagens ao longo dos anos, desde o fim da guerra de 3 anos, em 1995. Sabia que as regras impostas desde essa altura pelo Acordo de Dayton, nem sempre eram fáceis de reunir pelas franjas bósnias, croatas e sérvias da população, e que as questões estavam longe de estar resolvidas.

Mas queria saber se as tensões eram realmente tão graves como os meios de comunicação e os líderes políticos locais diziam e em que medida as pessoas estavam prontas a passar por um novo ciclo de violência, depois do conflito mais sangrento do século XX em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

"Sérvios, bósnios e croatas trabalham juntos e sobrevivem juntos.

As autoridades criam divisões, confusão, e jogam com o medo. Pressionam as pessoas a retirarem-se para os seus grupos étnicos e posições de 1992.

Isto ajuda os políticos a manter-se no lugar e a abusarem do Estado, enquanto as pessoas apenas tentam sobreviver e fazer face às despesas". Disse-me Ervin, que tem vindo a fazer campanha pela reconciliação há anos. Ele é bósnio residente e retornado na pequena cidade de Kozorac, na Republika Srpska, a entidade sérvia líder da Bósnia e Herzegovina.

A principal questão é o desemprego que empurra os jovens para fora do país, diz um ex-prisioneiro. As preocupações étnicas entram em cena, acrescenta, pois poucos bósnios conseguem encontrar emprego em empresas e serviços públicos, sob a administração sérvia da cidade vizinha de Prijedor, da qual Kozarac depende.

"Não há aqui nenhum sinal a dizer que este costumava ser um campo de detenção e as autoridades de Prijedor recusam-se a reconhecer os crimes que aqui foram cometidos contra bósnios muçulmanos e croatas", diz ele.

Um ponto de colisão entre comunidades, que tem sido assumido por grupos ultra nacionalistas. Nikola Dabić é um artista sérvio de 28 anos, e cofundador de um desses grupos, chamado "Auto-respeito". Ataca a negação do mundo ocidental dos crimes dos extremistas croatas contra os sérvios durante a Segunda Guerra Mundial e culpa os "muçulmanos croatas" por terem iniciado a guerra na década de 1990. "A paz virá quando o outro lado finalmente admitir que está errado. Que eles também estavam errados. Não podemos ser os únicos vilões, não somos os únicos vilões", diz ele, de viva voz.

Sentimentos, sem dúvida, reforçados pelo crescente ressentimento pelo facto da candidatura da Bósnia-Herzegovina à União Europeia ainda não ter sido aceite, enquanto que o bloco demorou apenas alguns meses para conceder à Ucrânia o estatuto de candidato.

"Não só a Bósnia e Herzegovina, mas todos os países dos Balcãs Ocidentais foram abandonados pela União Europeia", diz o vice-presidente da Câmara de Prijedor, antes de acrescentar: "Nunca tivemos a oportunidade de resolver as nossas relações por nossa conta, sem termos soluções impostas a partir do exterior".

Uma referência direta à autoridade do Alto Representante da comunidade internacional na Bósnia e Herzegovina.

Ao abrigo do Acordo de Dayton, tem o poder de impor leis, mudar instituições, ou demitir políticos locais.

"Quando há ações razoáveis neste país e todas as entidades políticas assumem as suas responsabilidades, não haverá mais interferência", respondeu o Alto Representante Christian Schmidt".

Atormentado pela corrupção política e por um sistema judicial disfuncional, o país está longe de ter satisfeito as condições estabelecidas pela União Europeia para iniciar o processo de integração.

Termino a minha viagem em Srebrenica, onde Jovana, uma sérvia de 34 anos. Faz parte de uma associação que tenta, há anos, encontrar os restos mortais do seu pai, morto durante a guerra e desaparecido, como muitos civis.

Mas a sua principal preocupação é assegurar um futuro pacífico para os seus quatro filhos. Quando lhe perguntam se partilha as preocupações sobre um possível ressurgimento da violência étnica no país, e se gostaria de ver a Republika Srpska a retirar-se das instituições do Estado, ela contorna ambas as questões:

"Há coisas com as quais as pessoas nunca estarão em paz, enquanto viverem.

Mas em geral, as comunidades vivem juntas, de uma forma muito normal.

Pessoalmente, penso que a raíz do problema é a política.

E aqueles que sofrem os danos colaterais são as pessoas.

Eu não me preocupo se devo viver na Bósnia-Herzegovina ou na Republika Srpska.

Seja como for, não creio que nada vá mudar".