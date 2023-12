Líder sérvio-bósnio julgado por desrespeito a enviado internacional

De Euronews

Milorad Dodik, fez uma breve aparição na abertura do seu julgamento na quarta-feira.

Milorad Dodik está a ser acusado de se recusar a reconhecer as decisões tomadas pelo enviado internacional encarregado de supervisionar a aplicação do Acordo de Dayton, que conseguiu pôr fim à sangrenta guerra civil do país na década de 1990 do século passado.

O líder sérvio-bósnio tem ameaçado, repetidamente, com uma secessão mas, se for considerado culpado neste julgamento sem precedentes, arrisca-se a uma pena de prisão até cinco anos, bem como a proibição de exercer atividades políticas.