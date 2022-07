O PIB dos EUA recuou 0,9% de abril a junho deste ano. A retração na economia norte-americana já tinha acontecido nos primeiros três meses de 2022, quando o Produto Interno Bruto registou uma quebra de 1,6%. O cenário de recessão técnica tem sido descartado pela administração Biden.

O governo quis esclarecer os norte-americanos sobre o estado da economia do país.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, afirmou, numa conferência de imprensa, que "a maioria dos economistas" tem por definição a recessão "como perdas substanciais de empregos, empresas a fechar portas, setor privado a desacelerar e orçamento familiar pressionado pela inflação".

Janet Yellen recusa que os EUA estejam a passar por essas circunstâncias. "Isso não é o que nós estamos a assistir", afirmou. "Quando se olha para a economia, a criação de empregos continua, as finanças das famílias continuam fortes. Os consumidores continuam a ter poder de compra e as empresas a crescer.", concluiu.

Biden e o projeto anti-inflação para 2022

Joe Biden apresentou um projeto para combater a inflação que também inclui medidas contra as alterações climáticas, o "The Inflation Reduction Act of 2022".

A proposta inclui investir 728 mil milhões de euros nas empresas e nas famílias. Biden não quer aumentar os impostos às famílias que tenham rendimentos inferiores a 400 mil dólares anuais e quer fixar um imposto mínimo de 15% às empresas.

O presidente norte-americano precisa do apoio de todo o senado para aprovar este projeto. E já conseguiu pelo menos do controverso senador da Virgínia Ocidental. Joe Manchin é democrata mas raramente está do lado de Biden, no que diz respeito a aprovar propostas de lei.

Sobre este projeto, Manchin fala de "um equilíbrio". O senador classifica a legislação como "um projeto norte-americano" e não democrata ou republicano.