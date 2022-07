Príncipe Carlos recebeu doação da família Bin Laden

O Príncipe Carlos recebeu uma doação superior a um milhão de euros da família Bin Landen. A revelação, feita este domingo pelo jornal The Sunday Times, esclarece que o filho de Isabel II terá aceitado o pagamento por parte de Bakr e Shafiq, ambos irmãos de Osama Bin Laden, mas sem qualquer relação comprovada à atividade terrorista.

Ainda de acordo com o periódico britânico, o pagamento foi realizado a 30 de outubro de 2013, dois anos após as forças especiais norte-americanas terem matado o fundador da Al Qaeda, no Paquistão.

A Clarence House, residência do herdeiro à coroa, já veio desmentir parte das acusações referindo que o montante foi aceite pelos curadores do Prince of Wales Charitable Fund (PWCF), um fundo de beneficência do príncipe de Gales, para fins solidários.

Ainda há cerca de um mês, Carlos viu-se envolvido noutra polémica após o mesmo diário ter publicado que, entre 2011 e 2015, o príncipe recebeu pessoalmente três milhões de euros doxeque do Qatar, Hamad bin Jassim.

Já na altura, a residência oficial do príncipe negou quaisquer ilegalidades no processo.