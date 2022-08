Mais três navios com cereais vão sair da Ucrânia

Mais três navios com cereais devem sair dos portos ucranianos esta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

Akar revelou também que um navio vazio deverá rumar à Ucrânia, depois de ser devidamente inspecionado, em Istambul. O governante turco adiantou que manteve conversações com os ministros ucranianos da Defesa e das Infraestruturas sobre as exportações de cereais.

Esta quinta-feira, o secretário-geral da ONU reconheceu que os acordos de Istambul ajudaram a estabilizar os mercados.António Guterres explicou que "as negociações que levaram aos acordos alcançados em Istambul no mês passado tiveram um impacto progressivo nos mercados globais, reduzindo os preços dos alimentos e fertilizantes, próximos dos níveis em que estavam antes da guerra, níveis que já eram substancialmente altos.

Entretanto, o primeiro barco, o Razoni segue em direção ao Líbano, onde deve chegar no próximo domingo de manhã. Na quarta-feira, uma equipa de inspeção civil conjunta passou três horas a verificar a carga e a tripulação do navio com bandeira da Serra Leoa, que deixou Odesa na segunda-feira com milho ucraniano.

A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas de forma a permitir que a Ucrânia conseguisse exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia.

Nestes acordos ficou também estabelecido que a Rússia possa exportar cereais e fertilizantes.