Manifestantes ucranianos pedem rotação de soldados

Petição pela desmobilização já recolheu as 25 mil assinaturas necessárias

Em várias cidades ucranianas, a mesma reivindicação. As ações de protesto, organizadas pelos familiares dos militares, destinam-se a exigir a desmobilização de soldados, uma vez que muitos estão no campo de batalha há mais de ano e meio.

"Eles estão psicologicamente e fisicamente cansados. Não podem ficar desde o início da guerra a defender todos os ucranianos. Precisam de descanso", declara Viktoriia Samoilova, que tem o pai e o marido no exército.

O que se pede é a rotação de tropas, não a simples desmobilização, numa altura em que aumenta a pressão do exército russo em Avdivka, na região de Donetsk. Há uma petição em curso e conta já com as 25 mil assinaturas necessárias.

Na ONU, a Representação para os Assuntos de Desarmamento manifestou preocupação com a possível escalada de violência na Ucrânia devido ao fornecimento contínuo de armas.