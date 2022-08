Países Baixos aumentam nível de alerta de escassez de água devido ao verão seco

Os Países Baixos aumentaram o nível de alerta de escassez de água, devido ao calor. Enfrentando um verão excecionalmente seco, sem previsão de chuva para as próximas duas semanas, as autoridades do país declararam o estado inicial de escassez na quarta-feira e, destacaram um gabinete de crise para gerir a distribuição das reservas de água, como medida preventiva.

A água potável não está em risco, quero enfatizar isso. Os fornecedores de água potável certificam-se, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o abastecimento está em ordem. Mas quero pedir a todos que utilizem a água com moderação. (...) Neste momento, os transportes marítimos e a agricultura são os mais afetados. Como podem imaginar, os rios contêm menos água, por isso os navios transportam menos carga e navegam menos. Michèle Blom equipa de gestão faltas de água

Como por exemplo o rio Issel, um braço do Rio Reno de 125 kms, que atravessa as províncias de Guéldria e Overissel. As culturas agrícolas precisam de rega, mas nalgumas zonas do país, o uso da água foi limitado, mesmo na produção agrícola. Já foram aplicadas restrições ao consumo, o Ministro das Infraestruturas e Gestão de Água dos Países Baixos pediu poupança e que as pessoas reflitam antes de usarem água para lavar o carro, por exemplo e estão a ser quacionadas mais mais medidas.