Seca extrema obriga governos a tomar medidas

França

O governo francês criou uma equipa de crise para enfrentar uma seca como há muito não se via, que deixou mais de 100 municípios com falta de água potável. Os camiões estão a levar água para essas zonas, pois "não há mais nada nas condutas", disse o Ministro da Transição Ecológica Christophe Béchu. O uso de água está a ser restringido em 93 regiões.

"Encontramo-nos num contexto que já não corresponde a qualquer hábito. Nunca vivemos uma seca como esta. E a má notícia é que, tanto quanto podemos ver, não há razão para pensar que vai parar", explica o ministro.

Até as folhas das árvores mudaram de cor, por culpa do calor, no parque Buttes-Chaumont em Paris. A onda de calor que assola o país desde Junho fez com que as árvores e arbustos tenham perdido das folhas mais cedo, criando cenas que parecem outonais.

Itália

Em Roma, residentes e turistas tentam arrefecer-se nas muitas fontes de água espalhadas pela cidade. Dezasseis cidades, incluindo destinos turísticos populares como Roma, Florença ou Palermo foram colocadas em "alerta vermelho", com as temperaturas a ultrapassar os 40 graus.

Países Baixos

O Ministro das Infraestruturas e Gestão da Água, Mark Harbers, apelou aos cidadãos para demorarem menos tempo no banho, não lavarem os carros e não regarem o jardim. Tudo devido à atual escassez de água, devido à seca contínua.

Os proprietários de barcos domésticos no Reno dizem estar a enfrentar um problema crescente devido ao aumento das temperaturas. A diferença entre o nível da água no verão e no Inverno é tão grande que os barcos estão agora em terreno seco.

Roménia

Na Roménia, a seca causou grandes problemas no rio Danúbio. Na zona de Calafat, o rio caiu tanto que as ilhas de areia vieram à superfície. Os níveis do Danúbio estão próximos do mínimo histórico.