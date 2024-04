Dia Mundial da Terra: ONG anuncia “maior recolha de plástico de sempre” na Guatemala

De Euronews

O tema de 2024 do Dia Mundial da Terra é “Planeta versus Plástico”. Neste âmbito, a ONG The Ocean Cleanup anunciou que foram necessários 272 camiões para transportar resíduos, após uma limpeza num rio da Guatemala.

O Dia Mundial da Terra celebra-se na segunda-feira, dia 22 de abril, em mais de 190 países, que manifestam o compromisso com a proteção do planeta e a necessidade de preservar os seus recursos naturais. O tema deste ano é “Planeta versus Plástico”.

A organização sem fins lucrativos The Ocean Cleanup anunciou que fez a “maior captura de sempre de plástico”, no rio Las Vacas, na Guatemala, tendo impedido que os resíduos chegassem ao mar das Caraíbas. De acordo com as agências internacionais, foram necessários 272 camiões de lixo para transportar os resíduos que se encontravam neste rio.

A bióloga marinha Melanie Bergmann alertou para necessidade das pessoas preservarem o planeta e combaterem a poluição, em particular nos oceanos.

"Não podemos retirar o plástico do oceano. Talvez seja possível recolher artigos de plástico perto da costa, nas praias ou nas margens dos rios. Mas uma vez no oceano, está perdido. Isto porque uma grande parte afunda-se no fundo do mar ou chega a praias muito remotas onde ninguém vive", explicou Bergmann, citada pelas agências internacionais.

Um novo relatório da ONG WWF, e realizado por cientistas na Alemanha, prevê que a poluição dos oceanos por plástico posso quadruplicar até 2050. Os investigadores descobriram, ainda, que no Mediterrâneo, nos mares da China Oriental e Amarelo e no gelo do mar do Ártico as concentrações de microplásticos se encontram num limiar perigoso, tendo 88% das espécies marinhas estudadas sido afetadas negativamente pelo plástico.