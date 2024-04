Maratona de votações na última sessão plenária do Parlamento Europeu

Uma maratona de votações de legislação decorre, esta semana, na última sessão plenária do Parlamento Europeu antes das eleições europeias. Os eurodeputados têm de votar 89 textos legislativos e sete resoluções, em quatro dias, mas algumas leis foram enfraquecidas na negociação com os governos.

A "correria" deixa alguns parlamentares insatisfeitos porque tiveram de enfraquecer leis para obter a aprovação atempada dos governos dos Estados-membros. É o caso da diretiva para melhorar as condições precárias dos trabalhadores das plataformas digitais de serviços.

Obter o estatuto de trabalhadores por contra de outrém, em vez de independentes, não ficou garantido, mas as empresas passam a ter mais obrigações para explicar que tipo de contrato oferecem.

"Atualmente, são os trabalhadores que têm de ir perante o juiz, apresentar as provas, demonstrar que são empregados por contra de outrém em vez de trabalhadores independentes", explicou, à Euronews, Elisabetta Gualmini, eurodeputada italiana de centro-esquerda.

"Com a diretiva isso muda, porque caberá à plataforma demonstrar perante o juiz, apresentar as provas e arcar com os encargos administrativos, a fim de corovar que não é um trabalhador por contra de outrém", afirmou.

Sem consenso sobre crime de violação

"Acredito que isso vai mudar, mas temos de convencê-los de que o crime de violação é exploração sexual e que está abrangido pelo Tratado da UE, pelo que deveria estar na legislação europeia. Frances Fitzgerald Eurodeputada, centro-direita, Irlanda

A primeira lei da UE de combate à violência contra as mulheres também é mais fraca do que o proposto inicialmente porque, durante as negociações com os governos, os Estados-membros não chegaram a consenso sobre a definição do crime de violação, mas os eurodeputados prometem não desistir.

"São os primeiros-ministros e os ministros da Justiça que têm de mudar de ideias. Eles argumentaram que não era uma competência da União Europeia, que é de jurisdição nacional. Usaram esse argumento jurídico para se justificarem", afirmou Frances Fitzgerald, eurodeputada irlandesa de centro-direita, em entrevista à Euronews.

"Acredito que isso vai mudar, mas temos de convencê-los de que o crime de violação é exploração sexual e que está abrangido pelo Tratado da UE, pelo que deveria estar na legislação europeia", acrescentou.

Um terceiro exemplo é o da nova legislação sobre as caracteristas das embalagens e obrigações da sua reciclagem. A percentagem de plástico reciclado a incluir nas embalagens foi reduzida face à proposta inicial, apesar de ccada europeu produzir, em média, quase 190 kg de resíduos de embalagens por ano.