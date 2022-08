Quatro navios saíram da Ucrânia

Quatro navios carregados com cereaissaíram este domingo de dois portos ucranianos no Mar Negro. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades de Kiev, os navios transportam cerca de 170 mil toneladas de carga. A saída dos barcos já tinha sido avançada pelo centro que supervisiona as operações a partir de Istambul. Segundo a agência Reuters, os dois navios estão a caminho da Turquia, um tem como destino a Itália e o outro a China.

A saída dos barcos dos portos ucranianos foi assinalada este domingo pelo Papa, que falou num "sinal de esperança": "Gostaria de saudar com alívio a partida dos primeiros navios carregados com cereais dos portos da Ucrânia. Este passo mostra que é possível haver diálogo e alcançar resultados concretos que beneficiam todos”, disse Francisco, na Praça de São Pedro, em Roma, na tradicional oração do Ângelus.

As boas notícias sobre a exportação de cereais não travaram os confrontos e, este domingo, a Rússia disse que o exército ucraniano danificou edifícios administrativos num ataque à central nuclear de Zaporijia. Na sexta-feira, Kiev tinha acusado as forças russas de efetuarem três ataques perto de um reator desta central, no sul do país.