Muçulmanos xiitas celebram Ashura

Os muçulmanos xiitas celebram o mês sagrado de Muharram, que culmina com os rituais da Ashura. A Ashura é o ponto alto do luto xiita que revive a morte do imã Hussein, neto do profeta Maomé, na cidade iraquiana de Kerbala. O venerado imã foi assassinado em 680 pelos homens do califa sunita Jazid.

Revive de forma passional a morte, na cidade iraquiana de Kerbala, do imã Hussein, neto do profeta Maomé, assassinado em 680 pelos homens do califa sunita Jazid.00:25 END