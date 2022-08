"Pegada de Carbono" no menu de um restaurante vegetariano de Bristol

Menu do dia: "Pegada de Carbono". O número 250 para um prato de cogumelos ou 675 para as beringelas. Não são os preços da comida, mas sim o valor equivalente ao carbono emitido para cada prato. Esta informação está visível, desde julho, nos menus de um restaurante vegetariano em Bristol, no Reino Unido.

Esta iniciativa é apoiada pela associação vegetariana "Viva!". O objetivo é informar os clientes sobre o impacto ambiental dos hábitos alimentares de cada um. Ficámos a saber que um hambúrguer, feito de carne de vaca do Reino Unido, pesa 3 kg de C02; ou 10 vezes mais do que o equivalente vegetariano.

Penso que as pessoas estão muito mais conscientes hoje em dia que a crise climática existe e que é preciso agir e, obviamente, esperamos, instamos o governo a agir. Implementando a contagem de carbono, por exemplo, mas também é importante que se saiba que o poder das pessoas é um grande motor de mudança. Laura Hellwig Associação "Viva!"

Não será a solução completa mas, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, a mudança para uma dieta vegetariana - está entre as ações mais eficazes para reduzir a pegada de carbono, no sentido de atingir a neutralidade de carbono até 2050 e assegurar um futuro viável para as gerações futuras.