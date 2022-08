Mais dois navios com toneladas de cereais partem da Ucrânia com destino à Turquia

Mais dois navios carregados com sementes de girassol e milho deixaram a Ucrânia com destino à Turquia. Este foi um anúncio do Ministério da Defesa turco. O navio Fulmar S, com bandeira de Barbados, carregando 12 mil toneladas de milho, deixou o porto de Chornomorsk com destino a Iskenderun.

O outro navio, o Thoe, com a bandeira das Ilhas Marshall hasteada, deixou o mesmo porto com 3 mil toneladas de sementes de girassol, com destino a Tekirdag no noroeste da Turquia.

Outro navio com 2900 toneladas de sementes de girassol tinha deixado a Ucrânia com destino à Turquia na manhã de sábado. Está aberto o corredor de cereais ucranianos. A 22 de julho, representantes russos, turcos, ucranianos e da ONU assinaram acordos para permitir a exportação de cereais de portos ucranianos bloqueados, com o objetivo de aliviar a crise alimentar.