Apoiantes al-Sadr invadem Palácio Presidencial em Bagdade

Apoiantes do clérigo xiita iraquiano Muqtada al-Sadr invadiram o Palácio Presidencial em Bagdade, entoando o nome do líder. A invasão acontece depois do influente líder religioso ter anunciado a retirada da vida política iraquiana, a meio de uma profunda crise política no Iraque que teve início em outubro do ano passado.

Segundo as autoridades, os manifestantes entraram na fortificada "Zona Verde" da capital iraquiana, onde estão as sedes do Governo e de outras instituições políticas do país. Entraram nas salas de reuniões e invadiram a piscina dos jardins do Palácio. No seguimento deste incidente, o exército iraquiano declarou o recolher obrigatório na capital iraquiana, para conter a agitação.