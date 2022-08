Um churrasco que terminou em tragédia. O despiste de um camião provocou a morte de seis pessoas e deixou sete feridos, incluindo um em estado crítico, em Nieuw-Beijerland, a cerca de 30 quilómetros de Roterdão, nos Países Baixos.

As vítimas mortais, três homens e três mulheres, têm idades compreendidas entre os 28 e os 75 anos, de acordo com a polícia. Os cidadãos holandeses estão em choque com o acidente.

Jolanda Koster, uma cidadã holandesa, residente numa cidade vizinha, relata que todos ouviram as sirenes e foram consultar a internet para ver o que se passava. Quando se aperceberam, ficaram chocádos com a magnitude do que tinha acontecido, recordou.

Acrescentou que é terrível tanto para os envolvidos no acidente como também para o condutor, que, segundo acredita, não o terá feito de forma deliberada.

Entretanto, Bob den Burg, um jovem que testemunhou o atropelamento, também lamentou o sucedido e disse que toda a gente tinha sido afetada e que se sentia triste com o que aconteceu.

Estamos chocados e toda a gente na vizinhança foi afetada Bob van den Burg Testemunha

As autoridades estão a levar a cabo investigações para apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.Até ao momento, sabe-se que o condutor do camião é espanhol, tem 46 anos e está a ser submetido a exames médicos.

De acordo com os meios de comunicação sociais holandeses, a viatura não levava carga no momento do despiste.

A empresa para onde o motorista trabalha, El Mosca, já se disponibilizou para colaborar com as autoridades, mas diz que as informações que dispõe até ao momento apontam para "a existência de outro veículo que teria causado o acidente".