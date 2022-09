Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência de esfaqueamentos na província de Saskatchewan, no Canadá. Os ataques foram levados a cabo, este domingo, na localidade de James Smith Cree Nation, onde existe uma forte presença da comunidade indígena e na aldeia vizinha de Weldon.

Os dois suspeitos, Damien Sanderson et Myles Sanderson, de 30 e 31 anos, respetivamente, já foram identificados, mas continuam a monte. Até ao momento, não se conhecem as motivações do crime.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, já dirigiu várias mensagens à nação, através da sua conta de Twitter, e classificou os ataques como "horríveis e perturbadores". O chefe do governo garantiu ainda que a situação está a ser monitorizada e apelou à população para "seguir as indicações das autoridades locais".

A polícia do Canadá dá conta de 10 mortos confirmados e treze cenas de crime ativas, que estão a ser investigadas. Em algumas delas, podem não ter existido mortos, apenas feridos. As autoridades afirmam que a prioridade agora é localizar os suspeitos e detê-los para garantir a segurança pública.

Até ao momento, não se conhecem as motivações do crime. As autoridades acreditam que algumas das vítimas foram atacadas propositadamente e outras ao acaso.