Liz Truss é a próxima primeira-ministra britânica

Liz Truss é a próxima primeira-ministra do Reino Unido. A governante sucede a Boris Johson, depois de ter derrotado Rishi Sunak.

A até então Ministra dos Negócios Estrangeiros, obteve 81.326 votos em comparação com 60.399 de Sunak, antigo ministro das finanças.

Perante estes resultados, Truss tornou-se líder do Partido Conservador, que detém a maioria no Parlamento britânico, e, deste modo, foi consequentemente eleita primeira-ministra. Liz Truss é a terceira mulher a ocupar o cargo na liderança do executivo.

"Eu sei que as nossas crenças ressoam no povo britânico. As nossas crenças na liberdade, na capacidade para controlar as nossas próprias vidas, com impostos baixos e responsabilidade pessoal. Sei que foi por isso que as pessoas votaram em nós, em tais números em 2019. E como lider do vosso partido, tenciono cumprir o que prometemos aos eleitores de todo o nosso grande país", afirmou a grande vencedora do dia.

Liz Truss defende uma redução de impostos para proporcionar mais poder de compra às famílias britânicas e também medidas para debelar o aumento dos preços no setor energético.

Esta terça-feira, Truss é **indigitada primeira-ministra do Reino Unido pela Rainha Isabel II,**no palácio Balmoral, na Escócia, após Boris Johson apresentar a demissão.

Boris Johson demitiu-se na sequência de vários escândalos

Boris Johson, antecessor de Truss, demitiu-se depois de mais de 50 elementos do seu executivo terem renunciado, na sequência de vários escândalos. Um deles foi a alegada proteção conferida a Chris Pincher, um responsável conservador, acusado sucessivamente de abusos sexuais.

Outra das polémicas mais recentes que envolveu Boris Johson, foi a sua participação em festas, em Downing Street, durante o confinamento, no período mais crítico da pandemia de Covid-19.