Economia, Energia e Saúde para "transformar o país"

Depois do encontro com Isabel II e de ter sido nomeada pela rainha para formar governo, a nova primeira-ministra britânica chegou ao número 10 de Downing Street. No primeiro discurso como chefe do governo britânico, Liz Truss elegeu a economia, a segurança energética e o setor da saúde como as três prioridades para "transformar o país”.

“**Vamos transformar o Reino Unido numa nação com aspirações, com empregos bem remunerados, ruas seguras e onde todos, em todo o lado, têm as oportunidades que merecem. Tomarei medidas hoje, e todos os dias para que isso aconteça. Unidos com os nossos aliados, defenderemos a liberdade e a democracia em todo o mundo, reconhecendo que não podemos ter segurança em casa sem ter segurança à nossa volta**”, declarou.

Liz Truss apresentou um plano que combina impostos e preços de combustíveis mais baixos e uma profunda reforma do sistema de saúde. É a terceira mulher a ser nomeada pela Rainha Isabel II para formar um governo. A primeira, Margareth Tachter, é a grande inspiração de Truss, que não esqueceu esta terça-feira os elogios ao trabalho do antigo primeiro-ministro, Boris Johnson.