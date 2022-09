O bloco governamental de centro-esquerda liderado pelo Partido Social Democrata terá ganho este domingo as eleições gerais na Suécia, de acordo com sondagens do canal privado TV4 e do canal de televisão público SVT.

A TV4 sugere que o bloco de centro-esquerda poderá assegurar uma escassa maioria, com 50,6% dos votos contra 49,8% do bloco que junta o centro-direita à extrema-direita. A SVT indica um triunfo à tangente do centro-esquerda com 49,8% contra 49,2%.

Ambas as projeções, a privada divulgada escassos minutos antes do fecho das urnas, às 19 horas locais (18 horas em Lisboa) e a pública pouco depois, indicam que do lado da oposição há um novo líder.

O partido Democratas Suecos, de extrema-direita, que teria conseguido, respetivamente, 21,3% ou 20,5%, o que reflete uma subida de três pontos face ao conseguido há quatro anos.

Ainda assim, a confirmarem-se os resultados sugeridos pelas sondagens, os nacionalistas tornam-se no segundo partido mais votado na Suécia, alcançando uma subida histórica, que torna a extrema-direita líder da oposição no Riksdag, o parlamento sueco.

O grande derrotado será o Partido Moderado, descrito como conservador, que não terá ficado entre os 16% e os 18,8%, caindo para terceira força política e perdendo o estatuto de principal força da oposição de direita na Suécia.