O Jubileu de Ouro da rainha da Dinamarca

A rainha Margarida II da Dinamarca, com 82 anos, tornou-se na soberana há mais tempo no trono, depois da morte de Isabel II, do Reino Unido.

Margarida é agora a única rainha reinante na Europa e celebrou este fim de semana oJubileu de Ouro do seu reinado, 50 anos no trono dinamarquês.

As celebrações, que foram adiadas em janeiro, por causa das restrições impostas no país devido à Covid-19, foram agora reduzidas devido à morte da rainha britânica.

No entanto, este domingo, vários reis, rainhas e príncipes não deixaram de comparecer na Catedral de Copenhaga para uma celebração em honra da Margarida II da Dinamarca.

Também os súbditos quiseram celebrar a soberana.

Uma dinamarquesa refere: "Lamentamos, evidentemente, a perda da Rainha Isabel de Inglaterra, mas é bom saber que nós, na Dinamarca, somos agora um pouco especiais porque ainda temos a nossa Rainha para nos guiar".

"Há tanto tempo que estamos ansiosos por celebrá-la. O Jubileu foi em janeiro, mas por causa da Covid-19 tivemos de adiá-lo para hoje. Estamos felizes por podermos, pelo menos, vê-la e celebrá-la", sublinha um dinamarquês.

A rainha Margarida II ficou viúva em 2018, após a morte do Príncipe Henrique, e tem repetido que não pretende demitir-se das suas funções dizendo que, com "a ajuda de Deus, o amor do Povo e a força da Dinamarca" ficará no trono "até cair".

Margarida será, então, sucedida pelo filho mais velho, Frederico, Príncipe Herdeiro da Dinamarca.