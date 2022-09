Giorgia Meloni e Enrico Letta em debate eleitoral em Itália

A 13 dias das eleições legislativas em Itália, o jornal Corriere della Sera juntou os dois principais adversários no único frente-a-frente desta campanha eleitoral.

Os preços da energia e as relações com a Europa foram temas principais do debate entre o líder do Partido Democrático, Enrico Letta e a líder do partido "Irmãos de Itália", Giorgia Meloni.

"Há uma Alemanha que não concorda com o preço do gás porque tem contratos com a Rússia sob os quais as empresas alemãs pagam um terço do que as empresas italianas pagam pelo gás, o que também cria um problema de competitividade. Queremos uma Europa em que a Itália possa também defender os seus interesses e procurar soluções juntamente com outros", afirmou Meloni.

Letta criticou Meloni pela sua admiração pelos governos da Hungria e da Polónia, e defendeu uma Europa solidária.

"Para nós a Europa que funciona é a da solidariedade, aquela que se uniu após a pandemia e fez a extraordinária escolha de dar à Itália o dinheiro do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Essa é a Europa que funciona e que queremos fazer avançar. Mas precisamos de suprimir o direito de veto e de assegurar que temos a capacidade de ser eficazes e intervir nos domínios em que a Europa não pode intervir devido ao bloqueio das decisões dos que não renunciam ao seu direito de veto", disse.

Os eleitores da quarta maior economia da Europa votam a 25 de setembro. O partido "pós-fascista" de Meloni, numa aliança tripartida com a Liga, de Matteo Salvini, e a Forza Italia, de Silvio Berlusconi, lidera as intenções de voto cerca de 48%

A aliança de centro-esquerda, liderada por Enrico Letta, tem 29%.