Será que as tensões no Médio Oriente vão provocar uma subida dos preços da energia na Europa? A euronews falou com Yousef Alshammari, especialista do setor da energia.

Os preços do petróleo têm estado numa trajetória descendente. Mas, os analistas têm vindo a acompanhar o aumento das tensões no Médio Oriente, que podem ter impacto nos preços da energia.

No momento em que este artigo foi redigido, o petróleo Brent estava a subir 1,2%, a 74 dólares (66 euros) por barril, enquanto o petróleo WTI dos EUA estava a subir 1,2%, a cerca de 71 dólares (63 euros) por barril. No entanto, ambos os índices de referência caíram cerca de 13% no terceiro trimestre.

De acordo com Yousef Alshammari, especialista do setor enegético, há vários fatores que afetam os mercados de petróleo, mas é improvável que a Europa volte a viver o choque de preços desencadeado pelo início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia em 2022 pelo facto de haver, atualmente, mais fornecedores no mercado.

No entanto, de acordo com Alshammari, a Europa enfrenta desafios do ponto de vista energético.

"O desafio energético não é novo para a Europa, mas o que estamos a ver são objetivos climáticos demasiado ambiciosos, o que tem influenciado o destino dos investimentos na Europa. Penso que a Europa deve começar por definir objetivos realistas para a transição energética. É preciso nvestir na segurança energética - refiro-me ao gás e ao nuclear. Sem o gás natural e o nuclear, penso que a segurança energética na Europa continuará a ser volátil. Quer se trate da dependência da Rússia ou das flutuações dos preços do petróleo", frisou Alshammari.

