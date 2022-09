Marcha do orgulho do EuroPride vai realizar-se

A marcha do orgulho, o principal evento do EuroPride 2002, vai mesmo realizar-se este sábado em Belgrado, a capital da Sérvia.

De acordo com um comunicado da organização do maior festival LGBTQIA+ da Europa, o Governo confirmou ter autorizado o desfile dias depois da proibição emitida pela polícia da capital.

Entretanto, a organização apresentou uma petição de apoio com cerca de 30.000 assinaturas e propôs uma nova rota para o cortejo.

O coordenador do EuroPride, Goran Miletic, conta: "Tentámos, da nossa parte, fazer algo. Há uma linha vermelha, que é impossível não ter um desfile. Isso é muito importante. Discutimos com as autoridades as várias opções que existem, mas não foi possível chegar a acordo".

"Mais de 29.000 pessoas de 123 países de todo o mundo demonstraram solidariedade para com a comunidade LGBT+ aqui em Belgrado, assinando a petição que acabámos de entregar", conta o diretor executivo do Allout 10, Matthew Beard.

No início deste mês, milhares de pessoas protestaram contra a realização da marcha anual do orgulho na capital sérvia, numa manifestação organizada pela extrema-direita, pelos conservadores e pela Igreja Ortodoxa da Sérvia, bastante influente no país.

As autoridades de Belgrado resolveram, então, cancelar a marcha do orgulho prevista para este sábado, alegando que há riscos de segurança tanto para os participantes como para os outros cidadãos.

Belgrado foi escolhida em 2019 para acolher o EuroPride 2022, a primeira cidade do sudeste da Europa a acolher o evento.

O festival, com duração de uma semana, começou na segunda-feira e inclui mais de 130 concertos, conferências sobre os Direitos Humanos, exposições e outros eventos relativos à comunidade LGBTQIA+ na capital sérvia.