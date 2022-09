Milhares de pessoas no último adeus a Isabel II

Em Londres, todas as atenções estão voltadas para o funeral da Rainha Isabel II. Milhares de pessoas sairam às ruas para testemunhar as cerimónias fúnebres e dizer um último adeus à soberana, que conduziu os destinos da coroa britânica durante 70 anos.

Muitos seguiram de perto a procissão, outros assistiram às cerimónias através de ecrãs gigantes, colocados na capital britânica.

Os restos mortais da soberana estão a seguir em procissão até à sua última morada: a capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. É neste local que Isabel II será sepultada junto ao marido, o príncipe Filipe e aos pais (o rei Jorge VI do Reino Unido e Isabel Bowes-Lyon).

Na capital do Reino Unido, muitas pessoasaguardaram horas para poder assistir às cerimónias. "Estou aqui desde as seis horas da manhã de hoje. Tentámos aproximar-nos do Hyde Park e do Arco de Wellington onde transferiram o caixão para o carro funerário, mas não conseguimos chegar mais perto", disse uma das pessoas presentes.

Já uma cidadã britânica, também presente na capital do Reino Unido, explicou que esteve no exército durante dez anos e que precisava de prestar esta homenagem para agradecer tudo o que Isabel II fez.

Outro cidadão recordou que todas as pessoas ali presentes têm um objetivo comum: prestar homenagem a Isabel II e destacou um enorme "sentido de comunidade".

Também em Edimburgo, capital da Escócia, nação onde Isabel II faleceu, centenas de pessoas reuniram-se para acompanhar o funeral, muitas delas no Holyrood Park. Situação semelhante acontece um pouco por todo o Reino Unido.

Já no resto do mundo, milhões de pessoas assistem, através da televisão, àquele que já é apelidado como o funeral do século.