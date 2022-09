Países Bálticos e Polónia proíbem entrada a turistas russos

Os turistas russos já não podem entrar nos Países Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia) nem na Polónia. A medida entrou em vigor esta segunda-feira, como forma de punir Moscovo pela guerra na Ucrânia.

De acordo com as autoridades da Lituânia, 11 cidadãos russos já foram impedidos de entrar no país. A Ministra do Interior, Agnė Bilotaitė, explicou os motivos que levaram a nação a tomar esta decisão.

“O estado russo é imprevisível e agressivo. Vemos que três quartos dos cicadãos russos apoiam estas ações da Rússia. É inaceitável que aqueles que apoiam a guerra possam viajar livremente no mundo, na Lituânia e na União Europeia. É também uma questão de segurança. O apoio à guerra pode levantar ameaças à segurança do nosso Estado e de toda a União Europeia".

É inaceitável que os cidadãos russos que apoiam a guerra possam viajar livremente no mundo, na Lituânia e na União Europeia. Agnė Bilotaitė Ministra do Interior da Lituânia

Tendo em conta os novos critérios, poderão continuar a entrar no país os diplomatas russos, os camionistas, os dissidentes do regime de Putin e também os cidadãos russos com autorizações de residência ou vistos nacionais de longa duração, emitidos por países Schengen.

De salientar que a Finlândia é, atualmente, o único estado membro da União Europeia com fronteira com a Rússia, que ainda não aderiu a esta proibição.

Recorde-se que, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de Fevereiro, a União Europeia já adotou vários pacotes da sanções contra o Kremlin.