Inglaterra é a mais recente seleção a requerer o uso de braçadeiras contra a discriminação no mundial do Qatar. A FIFA continua em silêncio, mas o capitão inglês já veio dizer que quer usar a faixa com um arco-íris e um coração. Harry Kane considera que este gesto "vai enviar uma mensagem clara quando ao mundo" sobre inclusão e respeito pela diversidade. Uma mensagem que de forma mais sonora no Qatar onde a homosexualidade ainda é ilegal.

A ideia braçadeiras foi lançada esta semana, um dia após o emir do Qatar ter falado na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, prometendo um Campeonato do Mundo sem discriminação.

O movimento pela utilização das braçadeiras reúne já oito equipas europeias, incluindo França e Alemanha, os dois últimos campeões do mundo. Portugal e Espanha estão entre os apurados para o Mundial que não tomaram posição sobre a matéria.

As regras da FIFA proíbem as equipas de usarem desenhos próprios de braçadeiras durante o Campeonato do Mundo.