Dados pessoas de António Costa expostos em ciberataque à TAP

António Costa está em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU, mas alguns dos dados pessoais do primeiro-ministro português estão na dark web.

A informação foi avançada pelo jornal Expresso, que revelou em exclusivo que uma morada antiga do chefe do Governo e o e-mail de uma colaboradora do seu gabinete estão entre os dados expostos pelos hackers do grupo Ragnar Locker, que atacou os servidores da TAP.

A diretora da Transportadora Aérea Portuguesa, Christine Ourmières-Widener, afirma que o cibertataque "foi difícil" e que a TAP "publicou de forma pública todos os dados que tem conhecimento de terem sido comunicados", que incluem "nomes, moradas, dados de passaportes e e-mails", mas "não há dados de pagamento".

Segundo o Expresso, vários deputados, membros do Governo e altos responsáveis das forças e serviços de segurança estão entre os milhares de clientes que viram pirateados os seus dados. O jornal destaca nomeadamente o diretor do Serviço de Informações de Segurança, Adélio Neiva da Cruz, ou o líder do partido Chega, André Ventura.

Está em curso uma investigação do Ministério Público, da Polícia Judiciária e do Centro Nacional de Cibersegurança.