Em clima de tensão entre Ancara e Atenas no Mar Egeu, o primeiro-ministro grego enviou uma mensagem forte à Turquia, por ocasião do batismo do novo navio de patrulha de mísseis guiados, "Vlahakos", nos estaleiros de Skaramangas.

Kyriakos Mitsotakis disse: "A História ensinou que quem quer que viole fronteiras é finalmente punido. Não há lugar no século XXI para as visões imperiais de outras épocas; mais ainda, não há lugar para vários aspirantes a desordeiros locais".

Foi a resposta às acusações da Turquia, que denuncia violações do estatuto das ilhas do Mar Egeu mais próximas do território turco, Samos e Lesbos, com o destacamento militar.

Mitsotakis acrescentou que "As fronteiras da Grécia são azuis, não são cinzentas", afirmando que o reforço militar é uma prioridade absoluta.

Em meados de setembro, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou a Grécia de ocupar militarmente as ilhas, ameaçando que a Turquia "podia chegar de um dia para o outro" para repor o estatuto das ilhas.

Ambos os países são membros da NATO. Ancara reclama; Washington diz que a soberania da Grécia sobre essas ilhas não está em causa.

As ilhas do Mar Egeu foram entregues à Grécia após o desmantelamento do Império Otomano, com a interdição de estacionamento de militares gregos.

Samos, a mais próxima, fica a cerca de 1,3 quilómetros da Turquia; Lesbos a cerca de 15 quilómetros.