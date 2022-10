Um milhão e meio de cidadãos da Letónia chamados às urnas para as eleições legislativas

Um milhão e meio de cidadãos da Letónia foram chamados às urnas para as eleições legislativas neste sábado, num altura em que aumentam as preocupações em relação à invasão russa da Ucrânia.

As previsões parecem favorecer o partido Nova Unidade, uma formação centrista e pró-ocidental do Primeiro-Ministro cessante Krisjanis Karins - que surgiu na liderança nas últimas sondagens, que também mostraram um enfraquecimento dos populistas.

Também em baixa está o Partido Social Democrata, Harmony, próximo da grande minoria de língua russa, que representa cerca de 30% da população. O partido tem apenas 5,5% das intenções de voto.

Se for re-eleito, Primeiro-Ministro cessante , Krisjanis Karins, terá de tentar formar uma nova coligação para governar. A ofensiva russa na Ucrânia aumentou as preocupações na antiga república soviética, que acolhe as tropas da NATO no seu território. A maioria dos cidadãos da Letónia aprova as propostas do governo cessante de aumentar o orçamento da defesa, a solidariedade com a Ucrânia e a independência energética em relação à Rússia.