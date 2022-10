Bruno Lage já não é treinador do Wolverhampton. O clube da Liga inglesa anunciou este domingo à tarde ter prescindido dos serviços do treinador português.

O "divórcio" aconteceu um dia depois de a "alcateia" portuguesa dos "lobos" ter perdido (0-2) na visita ao West Ham. Foi a quarta derrota da temporada para o Wolverhampton, que ocupa o 18.° lugar, o primeiro na zona de descida, com apenas seis pontos em oito jogos.

Campeão português pelo Benfica, em 2018/19, e despedido no final da época seguinte, Bruno Lage, de 46 anos, foi contratado pelo Wolverhampton em junho do ano passado e na última época não foi além do 10.° lugar, com uma equipa onde alinham agora 10 jogadores portugueses.

Dérbi de Manchester com nove golos

Não muito longe da cidade de Wolverhampton, pouco mais de 100 quilómetros a norte, jogou-se um dos maiores dérbis da Liga inglesa. O City recebeu o United e ficou à beira de uma goleada histórica.

Ao intervalo, os anfitriões e atuais campeões venciam por 4-0, com o inevitável Erling Haaland e o inglês Phil Foden a dividirem as honras no marcador.

O norueguês já leva 14 golos neste temporada de estreia na Liga inglesa, o dobro dos de Harry Kane, do Tottenham, o segundo na lista de goleadores da "Premier League", onde nem sequer aparece Cristiano Ronaldo.

Aliás, incrédulo, o português ficou a assistir desde o banco de suplentes à hecatombe dos "red devils".

Os visitantes até surgiram após o intervalo a querer pelo menos limpar a má imagem da primeira parte e a verdade é que, como lamentou Haaland depois no final, até ganharam se se olhar apenas aos derradeiros 45 minutos.

O brasileiro Antony reduziu aos 56 minutos, com um grande remate de fora da área, mas o norueguês "matador" e de novo Foden elevaram a vantagem do City para os 6-1. Nos últimos 10 minutos, o francês Anthony Martial bisou e fixou o resultado final em 6-3 (2-3, se se olhar apenas à segunda parte).

Questionado após o jogo porque não colocou Ronaldo em campo, o treinador neerlandês do United disse ter poupado o português a ficar ligado a um jogo onde pouco poderia fazer parta evitar o descalabro.

Não o ia meter porque estávamos a perder 4-0. Seria uma falta de respeito pelo Cristiano e pela sua grande carreia. Erik ten Hag Treinador do Manchester united

Após este dérbi de Manchester, o City é segundo classificado, a um ponto do líder Arsenal, enquanto o United se mantém em sexto, com 12 pontos, mas ao alcance do Liverpool, que está a dois pontos e tem um jogo a menos.