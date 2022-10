Liz Truss discursa na conferência anual do Partido Conservador

Todos os holofotes apontados para Liz Truss. A nova primeira-ministra do Reino Unido fez um importante discurso, depois de um conturbado início no cargo em Downning Street. Truss foi obrigada a voltar atrás e a desistir de um corte de impostos para os mais ricos - uma proposta que deu origem a discórdias dentro do Partido Conservador; que foi mal recebida junto dos eleitores e causou grande agitação no mercado. O discurso na conferência anual do partido foi uma tentativa de redefinir objetivos.

Nestes tempos difíceis, é preciso aumentar os esforços. Estou determinada a fazer avançar o Reino Unido, a fazer-nos ultrapassar a tempestade e a colocar-nos numa base mais forte como nação. Nesta missão sou motivada pela minha firme convicção no povo britânico. LIZ TRUSS Primeira-ministra do Reino Unido

Mas, aparentemente, muitos britânicos não acreditam nas palavras de Liz Truss. O discurso foi interrompido por ativistas da Greenpeace que ficaram a saber que a nova primeira-ministra pretenderá reverter algumas medidas para combater as alterações climáticas.

Reina o descontentamento, com a greve do setor ferroviário por melhores salários para acompanhar a inflação, uma vez que a crise em relação ao custo de vida no Reino Unido é uma das maiores da Europa.