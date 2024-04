Rei Carlos III volta aos compromissos públicos na próxima semana

De Euronews

Equipa médica diz estar "animada" com progressos feitos pelo monarca britânico, que regressa aos compromissos públicos ainda que de forma limitada.

PUBLICIDADE

O rei Carlos III vai voltar aos compromissos públicos na próxima semana, anunciou esta sexta-feira o Palácio de Buckingham.

Há cerca de três meses que o autarca interrompeu a agenda pública para se concentrar nos tratamentos para o cancro com que foi diagnosticado no início do ano.

Segundo um comunicado do palácio, Carlos fará na terça-feira a primeira visita pública a um centro de tratamento oncológico e seguir-se-ão alguns compromissos nas próximas semanas. Em junho, o rei e a rainha Camilla vão receber o imperador e a imperatriz do Japão.

Não foi fornecida qualquer atualização sobre o estado de saúde de Carlos, ainda que a declaração do Palácio de Buckingham refira que a equipa médica que acompanha o rei está "muito animada com os progressos feitos até agora" e está confiante na recuperação.

Apesar de ter interrompido os compromissos públicos, Carlos III manteve os seus deveres de Estado e continuou a rever documentação do governo e a reunir-se com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, depois de revelar o diagnóstico de cancro, a 5 de fevereiro.

O regresso de Carlos III aos compromissos públicos, ainda que de forma limitada, deverá aliviar outros membros da monarquia, que têm substituído o rei nas últimas semanas. Também os príncipes de Gales têm estado ausentes, devido ao diagnóstico de cancro de Kate.