Naufrágio faz pelo menos 11 mortos na Grécia

O balanço de vítimas mortais do naufrágio de uma embarcação com migrantes ao largo da ilha de Kythira, na Grécia, continua a aumentar. As equipas de socorro já resgataram pelo menos 11 corpos, enquanto 80 pessoas foram salvas com vida. Acredita-se que estavam 96 pessoas a bordo do barco que encalhou. Entre aqueles que foram postos a salvo, um indivíduo foi preso, acusado de tráfico de seres humanos.

Este naufrágio acontece depois de uma outra embarcação ter afundado ao largo da ilha de Lesbos. Pelo menos 18 pessoas, todas de nacionalidade somali, morreram nesse acidente. Segundo a guarda costeira grega, só nos primeiros oito meses deste ano foram resgatados 1,500 migrantes, quase o triplo do registado no mesmo período do ano passado.