Nova tragédia em dois naufrágios de barcos a caminho da Grécia

Pelo menos quatro crianças e uma mulher morreram a tentar chegar de forma clandestina à Europa. Mais de 80 migrantes fizeram a travessia com êxito no fim de semana

Pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo quatro crianças, em dois naufrágios ocorridos esta segunda-feira ao largo de duas ilhas gregas, no Mar Egeu, próximas da Turquia.

A nordeste da ilha de Lesbos e ainda em águas territoriais turcas, de acordo com a guarda costeira grega, um dos barco ter-se-á afundado com mais de 20 pessoas a bordo.

Dezoito foram resgatadas com vida, mas quatro crianças, com idades entre os 11 meses e os oito anos, morreram.

O outro naufrágio ocorreu antes, por volta da uma hora da manhã local, a leste da ilha de Samos.

Estima-se que 37 pessoas seguiriam a bordo da embarcação. Uma mulher e uma criança foram resgatados da água já inconscientes. A mulher não sobreviveu.

Durante o fim de semana, a guarda costeira grega diz ter resgatado pelo menos três dezenas de pessoas de barcos em dificuldades perto de Lesbos, no leste do Mediterrâneo.

As autoridades revelaram ainda que duas outras embarcações conseguiram chegar com sucesso a Samos, no sábado, com mais de 50 pessoas. Um dos barcos transportou 35 migrantes e o outro 21, especificou a guarda costeira, citada pelo jornal helénico Kathimerini.

Só este ano, já chegaram à Grécia mais de 14 mil migrantes sem documentos, por terra e por mar. Representam cerca de um décimo das travessias do Mediterrâneo com sucesso por migrantes sem documentos este ano. A maior parte destas, 104 mil, foram registadas só em Itália.

Ao longo de todo o ano passado (2022), a Grécia registou a entrada no país de 19 mil migrantes sem documentos.

As autoridades marítimas helénicas foram criticadas em junho passado após o controverso naufrágio de uma embarcação sobrelotada com mais de 500 migrantes a bordo, em águas internacionais, a sudoeste da Grécia. A falta de socorro pode ter sido uma das causas dessa tragédia, da qual apenas 104 pessoas foram salvas com vida.