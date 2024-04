Pelo menos 17 migrantes resgatados e três desaparecidos em naufrágio ao largo da Grécia

De Euronews

Guarda costeira ainda não localizou embarcação onde viajavam os migrantes. Naufrágio acontece no dia em que o Parlamento Europeu vai votar o Novo Pacto para as Migrações e Asilo.

Pelo menos 17 pessoas foram resgatadas com vida e três estarão desaparecidas na sequência de um naufrágio ao largo da ilha grega de Quios, avança a AP. Segundo as autoridades locais, o barco vindo da Turquia naufragou depois de ter colidido com rochas.

A guarda costeira conseguiu resgatar 14 pessoas, incluindo oito crianças, a cerca de 20 quilómetros da costa turca. Três homens foram depois encontrados com vida já em terra.

O barco onde viajavam os migrantes ainda não foi localizado e a guarda costeira continua à procura de sobreviventes. Segundo a imprensa grega, os corpos dos três desaparecidos já terão sido encontrados.

As ilhas gregas no leste do Mar Egeu são um ponto de entrada na União Europeia frequentemente usado pelos migrantes, que recorrem a redes de traficantes turcos em águas patrulhadas pela Frontex, a agência de proteção das fronteiras da UE.

Esta quarta-feira, o Parlamento Europeu aprovou o novo pacto sobre migração e asilo da União Europeia, que prevê regras coletivas para gerir a receção e relocalização de requerentes de asilo, uma questão politicamente explosiva que tem sido uma fonte recorrente de tensão desde a crise migratória de 2015-2016.