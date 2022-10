Bielorrússia reforça tropas de Moscovo

Há pelo menos dois dias que as tropas bielorrussas se estão a mobilizar para consolidar as forças de Moscovo que avançam para a fronteira ucraniana.

A ponte da Crimeia foi uma brincadeira comparado com o que vai acontecer se tocarem, com as suas mãos sujas, num só metro do nosso território. Alexander Lukashenko Presidente bielorrusso

Foi o próprio presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, a anunciá-lo, garantindo que o seu país enfrenta uma ameaça concreta de Kiev e que recebeu informações de que estará a ser planeado um ataque como o que abalou a ponte de Kerch.

"A minha resposta foi simples: digam ao presidente ucraniano e aos outros lunáticos, se ainda lá estiverem, que a ponte da Crimeia foi uma brincadeira comparado com o que vai acontecer se tocarem, com as suas mãos sujas, num só metro do nosso território", declarou o chefe de Estado.

Segundo Lukashenko, os aliados ocidentais de Volodymyr Zelenskyy esboçaram mesmo uma possível ofensiva nuclear.

O exército bielorrusso conta com cerca de 60 mil militares. No início do ano, já tinham sido deslocados seis batalhões para a fronteira com a Ucrânia.