Extrema direita fica à porta do governo sueco

Uma coligação a três para um entendimento a quatro. Liberais e conservadores juntam-se para formar governo na Suécia. Uma coligação minoritária que vai depender do apoio da extrema direita no parlamento. Os populistas do Partido dos Democratas Suecos tornaram-se na segunda força política e vão ter linha de comunicação direta com os novos governantes.

"Este governo vai trabalhar em estreita colaboração com os Democratas Suecos no Parlamento," anunciou Ulf Kristersson, líder do Partido Moderado acrescentando que estes "terão o seu próprio gabinete de trabalho com os funcionários políticos no governo".

Fundado por activistas de extrema-direita, os Democratas Suecos deixaram de ser um movimento marginal. O partido teve mais de 20% dos votos e montou a plataforma política no discurso contra a imigração.

"Para nós, tem sido absolutamente decisivo que uma mudança no poder seja uma mudança de paradigma quando se trata de política de imigração. Para mim não há dúvida de que este acordo significa apenas isso - uma mudança de paradigma," declarou Jimmie Akesson, Líder dos Democratas Suecos no anúncio do acordo, esta sexta-feira.

Os Democratas Suecos ficam, para já, à porta do governo. Executivo avança com coligação minoritária de liberais e conservadores.