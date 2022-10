Inundações agravam-se no estado australiano de Vitória

As inundações no estado de Vitória, na Austrália, podem agravar-se ainda mais, avisam as autoridades do país. Nalgumas zonas, estão em vigor avisos de emergência dirigidos aos residentes, devido ao risco de mais cheias que podem atingir milhares de outras casas.De acordo com os meios de comunicação locais, 10 mil residências podem ficar debaixo de àgua na região de Shepparton.

Os níveis de água do rio Goulburn já subiram para mais de 11 metros (11,8 metros). As autoridades acreditam que o rio pode vir atingir um pico de mais de 12 metros (12,2 metros) nesta segunda-feira, o que bateria os recordes das cheias de 1974 na região.

As cheias causadas por chuvas torrenciais estão a atingir várias cidades do sudeste da Austrália, obrigando a deslocar de milhares de pessoas, como Charlton e Echuca. Os especialistas acreditam que as inundações na Austrália foram agravadas pelas alterações climáticas e pelo fenómeno climático La Niña.