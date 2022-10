Presidente italiano prepara anúncio do novo executivo

O presidente italiano, Sergio Mattarella, reuniu-se esta quinta-feira com líderes políticos antes do anúncio do novo executivo.

Como é habitual, os encontros começaram com o presidente do Senado, Ignazio La Russa, cujo partido, Irmãos de Itália, recolheu o maior número de votos nas eleições do mês passado e que domina a coligação de direita que se espera assumirá o governo nos próximos dias.

Depois de La Russa, foi a vez do presidente da câmara baixa, Lorenzo Fontana, uma figura proeminente do partido anti-imigração La Lega liderado por Matteo Salvini. O partido perdeu terreno nas eleições mas fará ainda parte do governo que inclui o partido Forza Italia de Silvio Berlusconi.

As atenções vão concentrar-se em Giorgia Meloni que se reunirá com Sergio Mattarella na sexta-feira antes de assumir o cargo de primeira-ministra. Meloni levou o partido Irmãos de Itália à vitória nas eleições mas antevêem-se desafios para manter a coligação de direita unida.