Sergio Mattarella convoca Giorgia Meloni

Itália prepara-se para ter a primeira mulher na chefia do Governo. Durante o discurso no Palácio de Quirinale, sede do Chefe de Estado, a presidente do partido Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, representando todas as forças da coligação, disse que espera ainda indicações do Presidente Sérgio Matarella, mas reivindica a liderança do próximo Executivo.

"Estamos prontos, queremos prosseguir no mais curto espaço de tempo possível", acrescentou a líder do partido com o maior número de votos nas eleições de 25 de Setembro, com 26%. Meloni, de 45 anos, é a primeira mulher a receber esta responsabilidade na história democrática do país. No entanto, para garantir maioria no Parlamento precisa de se alinhar com os parceiros de coligação, Matteo Salvini da Liga e Silvio Berlusconi, líder da Força Itália.