Milhares sem eletricidade em Kiev

Várias infraestruturas energéticas na Ucrânia ocidental foram alvo dos ataques russos este sábado.

As autoridades ucranianas identificaram cortes de energia em várias regiões do país e o operador da rede de distribuição elétrica revelou que "a magnitude dos danos é comparável ou pode superar as consequências dos ataques de 10 a 12 de outubro".

Sobre os confrontos no terreno, o governador da região de Kiev disse que a Ucrânia está a ser "atacada intensamente" e o presidente Volodymyr Zelensky confirmou 36 ataques com mísseis. Por outro lado, o porta-voz do ministério da Defesa da Ucrânia revelou que as forças russas conseguiram travar as tentativas de avanço em Luhansk, Donetsk e Kherson. Nesta última região, que foi anexada pela Rússia, as autoridades pediram este aos civis para deixarem a cidade "imediatamente".

Também neste sábado, Zelensky acusou a Rússia de atrasar a saída de barcos de cereais dos portos ucranianos para aumentar a crise alimentar e a tensão política e social. Segundo o presidente, mais de 150 barcos fazem fila para cumprir os contratos “porque Moscovo está a fazer tudo para atrasar o processo”.