Meloni pede unidade ao Governo

A nova primeira-ministra italiana assumiu este domingo a liderança do governo de Roma e reuniu pela primeira vez todo o gabinete.

Depois de prestar homenagem à bandeira tricolor, foi recebida por Mario Draghi, o antigo primeiro ministro, numa reunião à porta fechada, para discutir as questões prioritárias do país. O encontro foi mais longo do que o habitual, durou quase uma hora e meia, e a conversa não foi tornada pública.

Seguiu-se o primeiro Conselho de Ministros, que durou cerca de 30 minutos. A primeira tarefa foi aprovar a nomeação do conservador Alfredo Mantovano como subsecretário da presidência, um dos cargos mais influentes. Os ministros também dividiram as responsabilidades entre os ministérios sem pastas e os dois vice-presidentes, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

No final do encontro, Giorgia Meloni disse que o país precisa de estar unido e defendeu o trabalho conjunto para lidar com as emergências que Itália tem pela frente .

A mudança política em Itália está a avançar rapidamente e sem sobressaltos, como Draghi tinha pedido, e tendo em conta a crise energética e outras qustões que preocupam o executivo.