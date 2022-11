Netanyahu regressa ao poder

Benjamin Netanyahu pode estar de regresso à chefia do governo de Israel. Mesmo estando a ser julgado por corrupção, o líder do Likud prepara-se para pôr fim ao interregno em que esteve afastado do poder. O partido conservador, que dirige, é o vencedor das eleições legislativas. Juntamente com os aliados ultra-ortodoxos e extremistas, terá obtido 60 a 61 lugares na Knesset, de acordo com as projeções à boca das urnas, o que lhe dá uma maioria para governar. Já o bloco centista liderado pelo atual chefe de governo Yair Lapid terá conseguido 54 a 55 lugares no parlamento e vê-se assim relegado para a oposição.

Estas são as quintas eleições desde 2019 em Israel. A participação terá sido a mais alta desde então, com os israelitas desejosos de pôr fim ao impasse político.