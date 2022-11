Problemas de sobrelotação no Catar

Contagem decrescente no Catar para o início do Campeonato do Mundo de Futebol que começa este domingo.

Nas ruas, os adeptos já começaram a festa e alguns tiveram uma nova desilusão este sábado. As autoridades afastaram milhares de pessoas de uma zona de fãs, durante um concerto, por causa da sobrelotação do espaço. Mais de um milhão de adeptos são esperados no Catar até o dia 18 de dezembro, e estas zonas podem tornar-se problemáticas para a segurança porque são as únicas áreas associadas à FIFA e onde é permitido vender cerveja.

Amanhã, o jogo inaugural junta aquelas que em teoria são as duas equipas mais fracas do grupo A: a equipa anfitriã, o Catar, e o Equador que regressa depois de ter ficado fora no último campeonato.