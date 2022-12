Detido importante líder do grupo criminoso Mara Salvatrucha

Na Guatemala, as autoridades detiveram um dos líderes da organização criminosa Mara Salvatrucha, juntamente com três membros do gangue originário de El Salvador. De acordo com o ministério do Interior, os quatro foram entregues às autoridades do país vizinho.

Jorge Aguilar, porta-voz do Ministério do Interior de Guatemala, salientou que se trata de um dos líderes que coordenava ações na América Central.

"Localizámos o senhor Walter Antonio Martinez Sandoval, 42 anos de idade, que é um perigoso_ um perigoso líder da estrutura criminosa Mara Salvatrucha que coordenou ações criminosas em Guatemala, nas Honduras e em El Salvador, de acordo com informações da Divisão de Informação Policial_", explicou o responsável.

El Salvador, Honduras e Guatemala formam o chamado “triângulo da morte”. Estes três territórios sofrem, com frequência, ataques perpetrados por vários gruposenvolvidos no tráfico de droga e no crime organizado.

Para lutar contra a violência, os três territórios uniram esforços para bloquear o movimento destes grupos e implementaram um plano de segurança fronteiriço. Para além disso, o chefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, reforçou as forças de segurança com 14 mil militares.

O país encontra-se em estado de emergência, desde finais de Março, na sequência de uma onda violenta de assassinatos. Em apenas três dias, mais de 80 pessoas perderam a vida.

As Honduras e Guatemala também já adotaram várias medidas para lutar contra a violência das quadrilhas criminosas.