Acende-se o espírito do Natal

Luzes, cor, Natal... A Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano, em Roma, ilumina-se para a época festiva.Seguindo a tradição, fez-se luz a 3 de dezembro na cerimónia anual que revela o presépio e a árvore de Natal. O evento contou com a presença de delegações de Friuli Venice Julia e Abruzzo, as duas regiões que ofereceram o pinheiro e as figuras natalícias.

Belém, na Palestina, também acendeu a àrvore de Natal. O evento foi organizado pela cidade, com o apoio do Presidente palestiniano Mahmoud Abbas.

Outro clássico da época de Natal: os mercados. Pela primeira vez desde 2019, o mercado de Bolzano, em Tirol do Sul, no norte de Itália, abriu portas sem restrições. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas passeiam pelas tradicionais cabanas de madeira coloridas, onde se podem encontrar e comprar decorações originais, artesanato e todo o topo de iguarias que dão sabor às festas do final do ano.