Brasil e Croácia nos quartos-de-final

O Brasil mantém o estatuto de seleção favorita neste mundial e conseguiu, sem qualquer problema, o blilhete para os quartos-de-final, como uma vitória confortável por 4-1 frente à Coreia do Sul. Vinícius, Neymar (de penálti), Richarlison e Lucas Paquetá marcaram os golos da "canarinha", todos na primeira parte do jogo. Paik Seung-ho reduziu, na segunda parte, para os sul-coreanos.

Isto significa que o Brasil vai jogar com a Croácia nos quartos de final, depois de os finalistas de 2018 terem batido o Japão no desempate por pontapés da marca de grande penalidade.

Daizen Maeda fez o primeiro golo, mas Ivan Perišić fez a igualdade e enviou o jogo para prolongamento.

O Japão conseguiu duas vitórias importantes na primeira ronda, contra a Alemanha e o Japão, mas esta série mágica chegou ao fim. a Croácia venceu dez dos últimos 11 jogos em mundiais. O único senão foi há quatro anos, quando perdeu com a França na final. Prepara agora o jogo com o Brasil na sexta-feira, no Education City Stadium.