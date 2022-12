Um mês após a cimeira da COP27 sobre Alterações Climáticas, a COP15 sobre Biodiversidade arranca no Canadá. O objectivo para os 196 países presentes é travar o declínio da vida. E o apelo à acção é urgente.

De acordo com o último relatório do World Wildlife Fund (WWF), as populações de animais selvagens diminuíram em média 69% desde 1970. A rápida taxa de perda actual é um resultado directo da actividade humana desenfreada desde a Revolução Industrial.

Jen Hacking da divisão de Conservação Global no WWF internacional, adverte que é essencial que se chegue a acordo sobre um quadro comum, uma vez que a protecção da terra e do mar pode evitar uma sexta fase de extinção em massa:

"Há o imperativo de conservar os habitats que temos na natureza. E o objectivo é conservar 30% da terra, da água doce e dos oceanos e restaurar os ecossistemas globais até 2030. Isso está apenas a oito anos de distância. É um grande objectivo," afirma a Directora de Conservação da WWF, Jen Hacking.

Este quadro, conhecido como "30 por 30" é o ponto culminante que os países terão como objectivo. Jen Hacking diz também que este COP deverá fornecer às pessoas as ferramentas e conhecimentos sobre como inverter a tendência. Com um milhão de espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo, a questão é premente:

"Pode pensar que isto não salva um elefante em África, mas se reduzir o seu desperdício alimentar: então, compramos demasiado? Deitamos fora demasiadas coisas? Será que os restaurantes deitam demasiado fora? Há algumas provas de que provavelmente poderíamos reduzir o nosso desperdício alimentar para metade. Está a pensar como é que isso poderia salvar um elefante em África? Bem, significa que não precisamos de desflorestar outro hectar de terra para produzir óleo de palma," explica Jen Hacking .

Ainda não foi atingido qualquer objetivo em matéria de biodiversidade. Os participantes na COP terão 2 semanas para decidir e inverter a tendência.