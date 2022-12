Putin prepara "guerra longa"

O Presidente russo está a estabelecer condições para uma guerra longa de conquista na Ucrânia. Disse que aquilo a que chama "operação especial" pode ser um "processo longo" e que a aquisição de novo território é um resultado significativo deste processo para a Rússia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o Kremlin tem vindo a estabelecer condições para prolongar a guerra na Ucrânia desde o Verão, na sequência das falhas das forças russas em assegurar e manter os objetivos primários.

O Secretário-Geral da NATO declarou que os militares russos procuram uma pausa operacional. Jens Stoltenberg disse ao Financial Times que a Rússia vai "congelar" os combates na Ucrânia "pelo menos durante um curto período de tempo para poder reagrupar-se, reparar, recuperar e depois lançar uma grande ofensiva na primavera". A declaração de Stoltenberg apoia a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra de que "uma pausa operacional favoreceria a Rússia ao privar a Ucrânia da iniciativa".

As forças russas estão a aumentar o ritmo dos contra-ataques em Kharkiv oriental e na região ocidental de Luhansk. O porta-voz do Grupo da Força Oriental Ucraniano declarou que a Rússia está a preparar uma contraofensiva na região ocidental de Luhansk, que pode incluir operações na direção de Kupyansk.

Os militares russos prosseguem as operações ofensivas em torno de Bakhmut e até agora não fizeram a pausa operacional que seria consistente com as melhores práticas. Alguns dos combates mais pesados estão em curso nesta região.

A insistência de Putin com a continuação de operações ofensivas está a contribuir para a capacidade da Ucrânia de manter a iniciativa militar noutras partes do terreno. O sucesso operacional da Ucrânia depende da capacidade das forças de Kiev em continuar as sucessivas operações durante o inverno, sem interrupção.